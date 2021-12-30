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Губерниев отреагировал на новость о пропуске ведущими биатлонистами этапа КМ в Антхольце

Губерниев отреагировал на новость о пропуске ведущими биатлонистами этапа КМ в Антхольце
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о пропуске биатлонистами группы Юрия Каминского этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Это нормальная практика. В олимпийский год и в год чемпионата мира такое случается. Я не сомневаюсь, что Каминский знает, что делает. Ходили разговоры, что не вся команда, скорее всего, выступит в Анхольце. Говорят, что Казакевич пропустит этот этап. А она уже отобралась у нас на Олимпиаду? Что-то рановато мы объявляем. Я не сомневаюсь, что её возьмут. Это касается и Мироновой. Ну а если говорить про мужчин, то Каминский знает, что делать. Он хороший тренер. Главное со знанием дела применить горную подготовку, акклиматизироваться и приехать в Пекин, чтобы всех победить!

Непонятно, кто будет выступать, потому что команда Б будет готовиться к чемпионату Европы по своему плану. Наверное, чтобы заполнить квоту, нужно будет кого-то вытаскивать с Кубка России, как мне кажется. А чтобы кого-то вытащить, надо заранее оформить документы, а с этим у нас в последнее время трудности. Будут ли этим заниматься в СБР, я не знаю», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Этап Кубка мира в Антхольце пройдёт с 20 по 23 января 2022 года. В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

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