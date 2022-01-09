Биатлон, женщины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:45 мск.



В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 163.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 144.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 126.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 104.

5. Анаис Бескон (Франция) — 101.

6. Анна Сола (Беларусь) — 101.

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 97.

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 94.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 80.

10. Денизе Херрман (Германия) — 73.

11. Кристина Резцова (Россия) — 71...

18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63...

22. Светлана Миронова (Россия) — 58.

23. Ирина Казакевич (Россия) — 54...

44. Валерия Васнецова (Россия) — 13...

55. Лариса Куклина (Россия) — 5.