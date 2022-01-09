Биатлон, женщины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:45 мск.
В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 163.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 144.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 126.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 104.
5. Анаис Бескон (Франция) — 101.
6. Анна Сола (Беларусь) — 101.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 97.
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 94.
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 80.
10. Денизе Херрман (Германия) — 73.
11. Кристина Резцова (Россия) — 71...
18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63...
22. Светлана Миронова (Россия) — 58.
23. Ирина Казакевич (Россия) — 54...
44. Валерия Васнецова (Россия) — 13...
55. Лариса Куклина (Россия) — 5.
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