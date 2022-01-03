«Любимый груз ответственности». Александр Поварницын сфотографировался с возлюбленной
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Российский биатлонист Александр Поварницын сфотографировался со своей девушкой Ариной Яборовой, которая также является биатлонисткой. Спортсмены разместили одинаковые фотографии на своих страницах в «Инстаграме».
«Любимый груз ответственности», — говорится в подписи к фото.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Арины Яборовой.
Поварницын вошёл в состав сборной России на январские этапы Кубка мира. В общем зачёте он занимает 32-е место.
В январе пройдут три этапа Кубка мира по биатлону. В Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия), с 20 по 23 января — в Антхольце (Италия). По итогам данных соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
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