Логинов принёс России первую победу в сезоне на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин преодолел дистанцию за 27 минут, допустив лишь один промах.
Это — первая победа сборной России в сезоне на Кубке мира по биатлону. Ранее российские биатлонисты по ходу сезона не поднимались выше второго места. Для Логинова медаль стала первой в сезоне вообще.
Вторым в спринте стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.
Гонка сложилась удачно для России. В топ-10 попали сразу трое представителей России. Шестое место занял Антон Бабиков, вернувшийся в состав сборной. Он стал единственным из топ-10, кто не допустил ни одного промаха. А Даниил Серохвостов показал 8-й результат, допустив два промаха.
- 7 января 2022
-
15:17
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
15:03
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:47
-
14:43
-
14:42
-
14:13
-
13:43
-
13:41
-
13:30
-
13:23
-
12:58
-
12:42
-
12:33
-
12:29
-
12:00
-
11:54
-
11:20
-
11:06
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
09:00