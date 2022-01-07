Логинов принёс России первую победу в сезоне на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин преодолел дистанцию за 27 минут, допустив лишь один промах.



Это — первая победа сборной России в сезоне на Кубке мира по биатлону. Ранее российские биатлонисты по ходу сезона не поднимались выше второго места. Для Логинова медаль стала первой в сезоне вообще.



Вторым в спринте стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.



Гонка сложилась удачно для России. В топ-10 попали сразу трое представителей России. Шестое место занял Антон Бабиков, вернувшийся в состав сборной. Он стал единственным из топ-10, кто не допустил ни одного промаха. А Даниил Серохвостов показал 8-й результат, допустив два промаха.