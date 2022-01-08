«Winderhof». Александр Поварницын показал, в каких условиях прошёл спринт в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился фотографией со спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Соревнования проходили в сложных погодных условиях. Александр занял 40-е место, совершив 3 промаха.

«Winderhof (от английского wind — ветер. — Прим. «Чемпионата»). Фотография на контрасте», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Поварницына.

Победителем гонки стал российский биатлонист Александр Логинов. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды. В топ-10 также вошли россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов. Этап в Оберхофе завершится 9 января.