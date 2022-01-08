Каминский: смешанная эстафета ничего не решает, а в сингл-миксте хотим подойти к немцам

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от выступления биатлонистов национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Ничего не решает смешанная эстафета, потому что у нас там предельный результат — прошлогоднее первое место. А в сингл-миксте у нас лучшее восьмое место, и мы хотим за счёт него сегодня вплотную подойти к немцам и шведам.

Мы даём возможность ребятам, которые не стартовали в эстафетах, себя показать. Хотим их проверить, чтобы понимать, на что мы можем рассчитывать в эстафете в перспективе.

Серохвостову мы давали достаточно возможностей. Он побежит эстафету в Рупольдинге, и там мы ещё раз его проверим», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 8 января, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится две гонки: смешанная эстафета (14:15 мск) и сингл-микст (16:45 мск).