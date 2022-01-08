Каминский: смешанная эстафета ничего не решает, а в сингл-миксте хотим подойти к немцам

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от выступления биатлонистов национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Ничего не решает смешанная эстафета, потому что у нас там предельный результат — прошлогоднее первое место. А в сингл-миксте у нас лучшее восьмое место, и мы хотим за счёт него сегодня вплотную подойти к немцам и шведам.
Мы даём возможность ребятам, которые не стартовали в эстафетах, себя показать. Хотим их проверить, чтобы понимать, на что мы можем рассчитывать в эстафете в перспективе.
Серохвостову мы давали достаточно возможностей. Он побежит эстафету в Рупольдинге, и там мы ещё раз его проверим», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 8 января, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится две гонки: смешанная эстафета (14:15 мск) и сингл-микст (16:45 мск).
- 8 января 2022
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:21
-
15:02
-
14:57
-
14:44
-
14:35
-
14:22
-
14:16
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:38
-
10:27
-
10:09
-
09:42
-
09:24
-
09:07
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:29
-
08:20
- 7 января 2022
-
23:24
-
22:58
-
20:14
-
19:56
-
19:41
-
19:36
-
19:30