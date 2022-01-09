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Юрий Каминский — о результатах пасьюта: и огорчение, и удовлетворение

Юрий Каминский — о результатах пасьюта: и огорчение, и удовлетворение
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты подопечных в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Победителем пасьюта стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё. Лучший среди россиян Александр Логинов занял пятое место.

«И огорчение, и удовлетворение определённое присутствуют от гонки. Точно не могу сказать, с чем связаны ошибки Логинова, поскольку не находился на рубеже. Но, судя по всему, он просто слишком быстро стрелял для себя. К сожалению, не видел финиш, но говорят, красиво было», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.

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