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Тренер России объяснил, почему Латыпов будет на карантине, несмотря на разрешение уехать

Тренер России объяснил, почему Латыпов будет на карантине, несмотря на разрешение уехать
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Эдуард Латыпов, который ранее заразился коронавирусом, останется на карантине в Оберхофе, несмотря на полученное разрешение покинуть Германию. По словам Каминского, в команде определили, что так будет лучше.

«Мы решили, что лучше будет оставить Эдика в Оберхофе. Он остаётся здесь до истечения срока его карантина, до 20 января. Латыпов будет иметь возможность тренироваться на лыжах, поскольку режим его изоляции предусматривает 2 часа выхода на улицу.

Андрей Крючков (заместитель руководителя аналитического управления Центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший тренер Антона Шипулина. — Прим. «Чемпионата») по моей просьбе разработал для Латыпова специальный комплекс силовых упражнений, которые Эдик будет делать у себя в комнате. Мы его всячески оснастим – оставляем кое-какие тренажёры, «Скатт», всё, что ещё необходимо. Эрик Лессер передал очень классный велотренажёр. Возможности для тренировок у Латыпова будут нормальные», — цитирует Каминского пресс-служба СБР.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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