Тренер России объяснил, почему Латыпов будет на карантине, несмотря на разрешение уехать

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Эдуард Латыпов, который ранее заразился коронавирусом, останется на карантине в Оберхофе, несмотря на полученное разрешение покинуть Германию. По словам Каминского, в команде определили, что так будет лучше.
«Мы решили, что лучше будет оставить Эдика в Оберхофе. Он остаётся здесь до истечения срока его карантина, до 20 января. Латыпов будет иметь возможность тренироваться на лыжах, поскольку режим его изоляции предусматривает 2 часа выхода на улицу.
Андрей Крючков (заместитель руководителя аналитического управления Центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший тренер Антона Шипулина. — Прим. «Чемпионата») по моей просьбе разработал для Латыпова специальный комплекс силовых упражнений, которые Эдик будет делать у себя в комнате. Мы его всячески оснастим – оставляем кое-какие тренажёры, «Скатт», всё, что ещё необходимо. Эрик Лессер передал очень классный велотренажёр. Возможности для тренировок у Латыпова будут нормальные», — цитирует Каминского пресс-служба СБР.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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