Майгуров: согласовали возможность Латыпову проводить тренировки на стрельбище

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как российский биатлонист Эдуард Латыпов поддерживает форму в условиях карантина. Ранее спортсмен был помещён на карантин после заражения коронавирусом, в настоящее время он находится в Оберхофе (Германия).



«Что касается средств для тренировок, у Латыпова всё есть. Также мы согласовали возможность проводить стрелковые тренировки на стрельбище. Он будет работать с оружием, а весь тренировочный план направляет Юрий Михайлович совместно с аналитическим отделом ЦСП», — цитирует Майгурова Metaratings.



Латыпов занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира. Из-за заражения коронавирусом он пропустил соревнования в Оберхофе. Россиянин также не сможет выступить и на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

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