«Вообще уму непостижимо». Анфиса Резцова высказалась об ошибках дочери в стрельбе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Резцова заняла 20-е место, допустив 2 промаха.

«Да всё нормально (смеётся). Конечно, два промаха — это много. Как-то мы разговаривали, я говорю: «Кристюшенька, два — это уже непозволительно». На стойке она сбила свой ритм. В хорошем ритме стреляла и начала выцеливать последний — это неправильно.

Если бы она продолжала стрелять в ритме, то был бы ноль. Но ничего страшного, она — молодец и оптимистка, здравомыслящая девчонка. Время ещё есть, паниковать нет смысла. В целом провала нет, всё нормально.

Главная проблема Кристины – стрельба? Да, такая нестабильная стрельба. Причём лёжа она всегда на нули стреляла. Я не знаю, что такое с ней. И в Оберхофе рубеж завалила лёжа, вообще уму непостижимо. Как-то всё время с лёжкой стабильно было. Дай бог, она выровняется. Психология? Не думаю. Что ей психовать и нервничать? Она — устойчивая, уравновешенный человек. Это её ошибки, она сильно хочет, или зацеливает иногда. Дома у неё всё хорошо, с дочкой всё нормально, бегает уже», — приводит слова Резцовой Eurostavka.