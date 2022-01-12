Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Вообще уму непостижимо». Анфиса Резцова высказалась об ошибках дочери в стрельбе

«Вообще уму непостижимо». Анфиса Резцова высказалась об ошибках дочери в стрельбе
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Резцова заняла 20-е место, допустив 2 промаха.

«Да всё нормально (смеётся). Конечно, два промаха — это много. Как-то мы разговаривали, я говорю: «Кристюшенька, два — это уже непозволительно». На стойке она сбила свой ритм. В хорошем ритме стреляла и начала выцеливать последний — это неправильно.

Если бы она продолжала стрелять в ритме, то был бы ноль. Но ничего страшного, она — молодец и оптимистка, здравомыслящая девчонка. Время ещё есть, паниковать нет смысла. В целом провала нет, всё нормально.

Главная проблема Кристины – стрельба? Да, такая нестабильная стрельба. Причём лёжа она всегда на нули стреляла. Я не знаю, что такое с ней. И в Оберхофе рубеж завалила лёжа, вообще уму непостижимо. Как-то всё время с лёжкой стабильно было. Дай бог, она выровняется. Психология? Не думаю. Что ей психовать и нервничать? Она — устойчивая, уравновешенный человек. Это её ошибки, она сильно хочет, или зацеливает иногда. Дома у неё всё хорошо, с дочкой всё нормально, бегает уже», — приводит слова Резцовой Eurostavka.

Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022