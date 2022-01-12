«Вообще уму непостижимо». Анфиса Резцова высказалась об ошибках дочери в стрельбе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Резцова заняла 20-е место, допустив 2 промаха.
«Да всё нормально (смеётся). Конечно, два промаха — это много. Как-то мы разговаривали, я говорю: «Кристюшенька, два — это уже непозволительно». На стойке она сбила свой ритм. В хорошем ритме стреляла и начала выцеливать последний — это неправильно.
Если бы она продолжала стрелять в ритме, то был бы ноль. Но ничего страшного, она — молодец и оптимистка, здравомыслящая девчонка. Время ещё есть, паниковать нет смысла. В целом провала нет, всё нормально.
Главная проблема Кристины – стрельба? Да, такая нестабильная стрельба. Причём лёжа она всегда на нули стреляла. Я не знаю, что такое с ней. И в Оберхофе рубеж завалила лёжа, вообще уму непостижимо. Как-то всё время с лёжкой стабильно было. Дай бог, она выровняется. Психология? Не думаю. Что ей психовать и нервничать? Она — устойчивая, уравновешенный человек. Это её ошибки, она сильно хочет, или зацеливает иногда. Дома у неё всё хорошо, с дочкой всё нормально, бегает уже», — приводит слова Резцовой Eurostavka.
- 12 января 2022
-
20:29
-
20:19
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:17
-
19:06
-
18:55
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:34
-
17:27
-
16:24
-
15:29
-
14:31
-
13:51
-
13:30
-
13:30
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:37