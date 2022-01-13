Юрий Каминский: затрудняюсь ответить, почему команда выступила неудачно

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результат этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Конечно, расстроен, что не получилось завоевать квоту. Затрудняюсь ответить, почему команда выступила неудачно. Надо проанализировать все факторы. Трасса для многих наших ребят не очень удобная, потому что мы не привыкли на таких весёлых трассах, горки вверх-вниз. Подготовка была с прицелом на Пекин, там больше тягучих и длинных подъёмов. Понятно, чтобы выступать здесь, надо было внести какие-то коррективы.

Мы этого делать не стали, но это не оправдывает полностью такой результат. Он расстраивает, конечно, с точки зрения лыжного хода и стрельбы. Карим, я считаю, тактику неправильную выбрал. На втором круге он почти в одни ноги с Кентеном прошёл. Наверное, надо было порациональнее тактику выбрать. Может быть, от этого зависит», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».