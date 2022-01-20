Т. Бё: если бы трасса была на 1 км больше, возможно, у меня был бы шанс превзойти Бабикова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, ставший вторым в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольце (Италия), рассказал, при каком условии он мог выиграть золото.

«Когда ты промахиваешься последним выстрелом, чувствуешь себя неудачником. Думаю, так у всех спортсменов. Если промахнулся на ранней стадии и добился того же результата, это воспринимается лучше. Было непросто стрелять, и меня впечатлило то, что я сумел обойтись без промахов на первых трёх рубежах. Я не такой хороший стрелок, как Бабиков, и мне необходима удача. Ещё мне нужно быстро бежать, что я и делал сегодня. Если бы трасса была на один километр больше, возможно, у меня был бы шанс. Но я приложил максимум усилий. Последний промах меня сильно разочаровал, но потом я понял, что у меня будет «Малый хрустальный глобус». Поэтому я вновь счастлив.

Вчера узнал, что «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок — это единственный трофей, которого нет в моей коллекции. Так что у меня была хорошая мотивация выиграть этот зачёт. Но нужно было бороться со Стурлой, королём этой дисциплины. Я чувствовал себя аутсайдером в этой борьбе, но мне нравится выбегать из-за чьих-то спин. Знаю, что я могу быстро бежать и могу чисто стрелять. Но попасть 20 раз тяжело. Сегодня мне это не удалось, но всё равно «глобус» у меня. Всегда нужно сохранять позитив. Как было в сегодняшней гонке — если промахиваешься, всё равно можешь победить. Было очень близко. Нужно просто продолжать активно работать. Никогда не знаешь, что случится в итоге», — сказал Тарьей в интервью IBU TV.