«Разорвал своих конкурентов как тузик тряпку». Васильев — о Латыпове

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал серебро россиян в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Результат — выше всяких похвал! Серебро с золотым отливом: с одним кругом и 12 запасными патронами. Конечно, перебор, но даже если в таких условиях мы умудряемся стать вторыми, то это говорит о том, что команда в полном функциональном порядке.

Надо признать, что Латыпов не пропустил ни одной тренировки. Функциональную подготовку вёл в полном порядке. Это показывает финишный круг, что Эдуард сотворил с конкурентами… Разорвал как тузик тряпку. Подрасстроило, что слишком много промахов, но думаю, всё будет в порядке», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.