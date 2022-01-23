«Разорвал своих конкурентов как тузик тряпку». Васильев — о Латыпове
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал серебро россиян в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Результат — выше всяких похвал! Серебро с золотым отливом: с одним кругом и 12 запасными патронами. Конечно, перебор, но даже если в таких условиях мы умудряемся стать вторыми, то это говорит о том, что команда в полном функциональном порядке.
Надо признать, что Латыпов не пропустил ни одной тренировки. Функциональную подготовку вёл в полном порядке. Это показывает финишный круг, что Эдуард сотворил с конкурентами… Разорвал как тузик тряпку. Подрасстроило, что слишком много промахов, но думаю, всё будет в порядке», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 23 января 2022
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