Динара Алимбекова — о масс-старте в Антхольце: может, так стоит бегать всегда?

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Не жалею, что приняла решение выйти на старт. Призовое место, ощущение хорошо проделанной работы — всегда радует. Ты понимаешь, что всё не зря.



Причин для передышки было много, и не все они завязаны на усталость. Однако перспектива уйти в гонку под первым номером оказалась соблазнительной.



Решила насладиться гонкой, не особенно зацикливаясь на каких-то чаяньях. Вот так порой и получается: ничего от себя не ждёшь, а результат радует. Может, так стоит бегать всегда?! Но, конечно, мне помогло отличное скольжение. Я ещё не общалась с ребятами из сервиса, но спешу передать им свою благодарность. Лыжи сегодня были просто бомбическими!» — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».