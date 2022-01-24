Динара Алимбекова: мы с Резцовой завелись не на шутку, но меня остудил Антон Смольский

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о выступлении в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) и призналась, что ей помог совет Антона Смольского. Она завоевала серебряную медаль.

«Вся гонка была непростой. Признаюсь, мне было сложно держаться в группе. Иногда казалось, что темп слишком медленный, а кроме того, возникали неудобства из-за разных техник лыжного хода. Конечно, хотелось выйти вперёд и катить самой – так удобнее, но я сумела себя сдержать.



Понимала: могу завестись, что приведёт к отрицательным последствиям. Кроме того, стояла задача посмотреть, как удастся поработать в «прямом контакте». Так что нашла управу на желание «полететь», показать себя во всей «гонщицкой красе»! Только на четвёртом круге в связке с россиянкой Резцовой включилась по-настоящему – надо было догонять. Завелись не на шутку, что могло плачевным образом отразиться на заключительной стойке.



К счастью, перед приходом на стрельбище меня вовремя остудил подсказкой Антон Смольский. Не буду раскрывать содержания сказанного – пусть останется нашим секретом. Главное – позитивный результат. Мне самой понравилась эта стрельба!» — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».