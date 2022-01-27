В СБР рассказали об уникальных особенностях снега на трассе Олимпиады-2022 в Пекине

Руководитель сервис-бригады Союза биатлонистов России (СБР) Александр Печёрский рассказал об уникальных особенностях снега на трассе, где пройдут соревнования по биатлону на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Гонки пройдут в Чжанцзякоу.
«Снег оказался уникальным во всех отношениях – я такого не видел: он очень холодный. Высота, на которой будут проходить соревнования, порядка 1600 м. Температура воздуха, когда мы катали, была минус 18-20 градусов, а снег только искусственный – и он превращается в жёсткий-жёсткий бетонный стол.
Его особенность – он становится очень абразивным, то есть грубым. На нём смазка долго не держится. Так как рядом нет натурального снега, то вокруг трассы грунт – глина, песок. И с большими ветрами всю пыль надувает на трассу. Этот еле заметный песок перемешивается со снегом и превращается в наждачную шкурку.
Самая большая сложность – удержать эту смазку на лыжах. Она будет стираться через 2-3 км, может, через 5-7 км. Вот это мы и смотрели – изучали, как она держится, как работает, когда сходит. Определили то, что неплохо себя зарекомендовало», — цитирует Печёрского Sports.ru.
Сегодня, 27 января, стало известно, что Печёрский заразился коронавирусом и не полетит на Олимпиаду.
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