Динара Алимбекова — о прибытии на Олимпиаду: китайцам ещё не всё понятно

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от прибытия на Олимпийские игры в Пекине (Китай) и рассказала о своём беспокойстве.
«Условия проживания пока только радуют! Всё классно, а главное — в комнате тепло. В аэропорту обошлось без особых проблем. Правда, всё несколько затянулось. Китайцам ещё не всё привычно и понятно. Но всё в рабочем режиме. Так, что даже остались силы на осмотр Олимпийской деревни. Беспокойство лишь одно, и оно естественное: ждём результаты тестов, сданных в аэропорту по прибытию», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».
Белорусская спортсменка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.
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