Анастасия Шевченко объяснила, почему зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на ЧЕ

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Арбере (Германия). Россияне зашли на 5 штрафных кругов и заняли пятое место.

«Когда я выходила на старт своего этапа, я знала, что у Румынии есть звёздочка — это добавление штрафных минут. Понимала, что борьба ещё не закончена. Лёжа сработала как смогла, а стоя, когда уже вставляла дополнительные патроны, начался сильный ветер. Немного не получилось, и чуть-чуть расстроена. Всё равно спасибо команде за то, что мы смогли навязать борьбу при таких условиях. Трасса сегодня сложная, она ледяная. Попыталась потолкаться где-то сильнее, на подъёме немножко споткнулась — там немножко потеряла времени, но главное, что не упала», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».