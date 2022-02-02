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Итальянский журналист: очень любопытно, что сможет сделать переболевший Латыпов на ОИ

Итальянский журналист: очень любопытно, что сможет сделать переболевший Латыпов на ОИ
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Итальянский журналист и комментатор биатлона Дарио Пуппо рассказал, кто может претендовать на личные медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я считаю, что на Олимпиаде мы не увидим одной доминирующей фигуры у мужчин, медалистов будет много. Легрейд – это тот, за кем нужно будет пристально следить, он уже не раз признавал, что в начале сезона его форма была далеко от оптимальной. Сейчас он готовится к большому событию. Большой сюрприз могут преподнести Теро Сеппяля или даже Витаутас Строля. Мне очень любопытно посмотреть на то, что сможет сделать Эдуард Латыпов после ковида, полагаю, произошедшее придаст ему мотивации для того, чтобы преуспеть в Пекине. Также стоит не упускать Доминика Виндиша, форма которого взлетела до небес в январе», — приводит слова Пуппо пресс-служба IBU.

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