«Всякие непонятные моменты бывают». Эдуард Латыпов рассказал о прибытии на Олимпиаду

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как готовился к Олимпиаде в Пекине (Китай) в свете перенесённого коронавируса.

«Я всегда верил, что должно всё получиться, и готовился. Конечно, были мысли (вынужденно пропустить Игры из-за коронавируса), но я старался особо об этом не думать. Готовился каждый день, всегда настраивал себя, что нужно работать и, дай бог, буду здесь. И вот я здесь. То, что прилетели, — хорошо, но надо дождаться стартов, потому что ситуация такая — постоянно сдаём ПЦР-тесты, всякие непонятные моменты бывают. Так что да, нужно ждать именно стартов. Дай бог, чтобы все были здоровы и выступали», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля.