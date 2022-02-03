А. Резцова считает, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, как сборная России по биатлону выступит в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Состав на смешанную эстафету — сильнейший. Не хочется прогнозировать, но моё мнение: останемся без медалей. Конечно, будем верить и болеть. Но, как мне кажется, в этой гонке без подиума», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках Олимпийских игр в Пекине 5 февраля. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.

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