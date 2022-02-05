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Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине

Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине
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Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Первыми стали норвежцы, вторыми — представители Франции. Все три финишёра — Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Эдуард Латыпов — выкатывались на финиш вместе, медали распределились в борьбе на последних метрах дистанции.

Биатлон. Олимпийские игры в Пекине, Китай. Смешанная эстафета 4x6

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).

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Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
05 февраля 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:06:45.6
2
Франция
+0.9
3
Россия
+1.5
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