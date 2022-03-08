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«Мне немного проще, чем остальным». Кристина Резцова — об отстранении от Кубка мира

«Мне немного проще, чем остальным». Кристина Резцова — об отстранении от Кубка мира
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Призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась об отстранении от международных стартов.

«Конечно, без гонок тяжело. Не знаю, я настраивалась на окончание сезона, была мотивирована, даже несмотря на то что Олимпиада уже прошла. Но мне, наверное, немножко проще, чем остальным, потому что у меня дома дочь, я очень сильно ждала этой встречи и сейчас максимально по возможности уделяю ей время.

Что касается грядущих стартов, я просто хочу пробежать как можно больше гонок. Так же получить удовольствие, как и от всего сезона. И, в принципе, можно сказать, что уже началась закатка. Поэтому каких-то определённых целей я не ставлю, мест не загадываю. Просто хочу выплеснуть те эмоции, которые у меня остались для окончания кубкового сезона, хотя бы на российских стартах», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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