Эмильен Жаклен: если кто и заслуживает «Большой хрустальный глобус», то это Фийон Майе

Двукратный чемпион мира в пасьюте, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в «Инстаграме» пост о победе соотечественника Кентена Фийона Майе в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022.
Примечательно, что именно Жаклен боролся с Кентеном за трофей, однако после масс-старта на этапе КМ в Отепя (Эстония) Эмильен лишился даже математических шансов на победу.
«Если кто и заслуживает этот Глобус, то это он. Кентен – пример трудолюбия, строгости, уверенности в себе.
Я искренне рад за него, потому что с огромным уважением отношусь к этому человеку. Было чем-то особенным соперничать с ним в декабре и начале января. Своего рода повод для гордости – борьба с ним.
Теперь, когда он выиграл Глобус, я сделаю всё, чтобы остаться его преемником! Если бы кто-нибудь сказал мне подобное в августе...», — написал Жаклен в своём «инстаграме».
«100 мерси тебе Эмиль», — написал в комментариях Фийон Майе.
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