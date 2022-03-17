Президент СБР Виктор Майгуров отреагировал на решение IBU отстранить организацию

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) запустить процедуру отстранения организации. Ранее IBU объявил, что начал процесс отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU. Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и Олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением.

СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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