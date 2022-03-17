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Президент СБР Виктор Майгуров отреагировал на решение IBU отстранить организацию

Президент СБР Виктор Майгуров отреагировал на решение IBU отстранить организацию
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) запустить процедуру отстранения организации. Ранее IBU объявил, что начал процесс отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU. Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и Олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением.

СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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