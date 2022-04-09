Круглов высказался об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований

Бывший российский биатлонист, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных видов спорта.



«Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на Европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьёзное давление. Мы же видим, что происходит сейчас на мировой политической арене. Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон — это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория. Такая потеря, конечно, не лучшим образом отразится на развитии и популярности нашего любимого вида спорта», — цитирует Круглова «RT на русском».

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