Майгуров объяснил решение оставить Шашилова тренером женской сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил решение оставить Михаила Шашилова на посту одного из тренеров женской сборной России. Он останется в команде ещё как минимум на один сезон.
«Михаил Викторович продолжит работу в сборной России. Вижу его в качестве руководителя одной из групп женской команды. Уже сейчас в сборной есть группа спортсменок, которых Михаил Шашилов вёл продолжительное время — они могут стать ядром этой группы», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Шашилов стал старшим тренером женской сборной России по биатлону перед сезоном-2020/2021. До этого он являлся старшим тренером сборной Свердловской области. В сезоне-2021/2022 Кубка мира лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Она проходила подготовку вне сборной.
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