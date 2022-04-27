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Майгуров объяснил решение оставить Шашилова тренером женской сборной России по биатлону

Майгуров объяснил решение оставить Шашилова тренером женской сборной России по биатлону
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил решение оставить Михаила Шашилова на посту одного из тренеров женской сборной России. Он останется в команде ещё как минимум на один сезон.

«Михаил Викторович продолжит работу в сборной России. Вижу его в качестве руководителя одной из групп женской команды. Уже сейчас в сборной есть группа спортсменок, которых Михаил Шашилов вёл продолжительное время — они могут стать ядром этой группы», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Шашилов стал старшим тренером женской сборной России по биатлону перед сезоном-2020/2021. До этого он являлся старшим тренером сборной Свердловской области. В сезоне-2021/2022 Кубка мира лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Она проходила подготовку вне сборной.

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