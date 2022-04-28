Динара Алимбекова показала фото Александра Легкова и Антона Смольского

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. На снимке изображён олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков и серебряный призёр Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке, биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский.
Фото: из личного архива динары алимбековой
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте, заработав 589 очков. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд, на счету которой 957 очков. Смольский, заработавший 405 очков, стал 19-м в мужском зачёте. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, у которого 1014 очков. Что касается Легкова, то он завершил карьеру в 2018 году.
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