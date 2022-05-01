Нигматуллина ответила на критику своих слов о маленьких размерах выплат за медали ОИ

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина ответила на критику своих слов о маленьких призовых выплатах от региона. Спортсменка выступает за Удмуртию.

«Уважаемые соотечественники, особенно из Удмуртии. Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей живёт в тяжёлом финансовом положении. Учителя, врачи, ветераны, пенсионеры а также многие другие… В первую очередь, моя задача и работа приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта, я стараюсь изо всех сил, вкладываю всё время, во многом себя ограничиваю и конечно в значительной мере вкладываюсь финансово в подготовку. В этом сезоне удовлетворительно выступила на Олимпиаде в Пекине. Все были очень рады и гордились.

Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов. И я уважаю мнения возмущенных людей, и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня, конечно, вкладывается и республика и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды Удмуртской республики. Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества.

Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент.

Хочется чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизни ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею.

Пожалуйста, не выхватывайте фразы из контекста», — написала Нигматуллина у себя в социальных сетях.

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