Йоханнес Бё назвал «боевым» свой план возвращения на Кубок мира в грядущем сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что готов вступить в борьбу за «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне.
Йоханнес три года подряд выигрывал трофей. Однако в сезоне-2021/2022 его серия прервалась, он провалил кубковый сезон, однако стал лучшим спортсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Можно сказать, что у меня новый боевой план. Я больше внимания уделяю тому, что произошло в прошлом сезоне, и надеюсь стать лучшей версией себя.
Моя главная цель – как можно раньше привести себя в форму и поддерживать её. Хорошо тренироваться и быть на высоком уровне, когда вступлю в следующий сезон. Думаю, весь год мне придётся испытывать сильную конкуренцию с другими.
На протяжении последних нескольких лет я был уверен, что зимой у меня всё будет хорошо. Хотя в межсезонье я сильно отставал в подготовке. Я должен попытаться сократить этот разрыв и получить больший импульс перед сезоном в этом году», — приводит слова младшего Бё Dagbladet.
- 7 мая 2022
-
19:59
-
17:00
-
11:49
-
11:34
-
11:26
-
10:16
-
00:21
- 6 мая 2022
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:18
-
18:03
-
17:57
- 5 мая 2022
-
09:57
-
09:01
- 4 мая 2022
-
17:17
-
13:44
-
11:27
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:08
-
22:23
-
22:08
-
21:34
-
16:05
-
14:48