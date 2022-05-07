Йоханнес Бё назвал «боевым» свой план возвращения на Кубок мира в грядущем сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что готов вступить в борьбу за «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне.

Йоханнес три года подряд выигрывал трофей. Однако в сезоне-2021/2022 его серия прервалась, он провалил кубковый сезон, однако стал лучшим спортсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Можно сказать, что у меня новый боевой план. Я больше внимания уделяю тому, что произошло в прошлом сезоне, и надеюсь стать лучшей версией себя.

Моя главная цель – как можно раньше привести себя в форму и поддерживать её. Хорошо тренироваться и быть на высоком уровне, когда вступлю в следующий сезон. Думаю, весь год мне придётся испытывать сильную конкуренцию с другими.

На протяжении последних нескольких лет я был уверен, что зимой у меня всё будет хорошо. Хотя в межсезонье я сильно отставал в подготовке. Я должен попытаться сократить этот разрыв и получить больший импульс перед сезоном в этом году», — приводит слова младшего Бё Dagbladet.