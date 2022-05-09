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Итальянский биатлонист Томас Бормолини объявил о завершении карьеры

Итальянский биатлонист Томас Бормолини объявил о завершении карьеры
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Известный итальянский биатлонист Томас Бормолини объявил о завершении карьеры.

«Моё время пришло, я ухожу из биатлона. После долгих размышлений я решил, что настало время для перемен. Жизнь спортсмена приводит к тому, что мы оказываемся в своём «пузыре», вдали от реальности — приходится идти на жертвы. Время летит, я вижу, как мои годы слишком быстро ускользают из-под ног. Мне хотелось бы большего», — цитирует 30-летнего биатлониста Fondo Italia.

Лучшим результатом Бормолини являются серебряная и бронзовая медали в эстафетах на этапах Кубка мира. В прошлом сезоне его лучшим результатом в личных гонках было 13-е место в спринте в Оберхофе и Контиолахти.

Пока спортсмен не сообщил о дальнейших планах.

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