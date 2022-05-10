Тандреволд – о потере сознания в Пекине: нельзя кататься без сил в высокогорье

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Ингрид Тандреволд вспомнила роковое для себя выступление на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо. Биатлонистка финишировала 14-й, упав на землю после пересечения финиша, после чего её унесли на руках.

«Мы с командой считаем, что на Олимпиаде я дошла до предела. Идти по лыжне без сил в низине это одно, но решиться на то же самое в высокогорье – совсем другое.

Условия в Пекине получились по-настоящему экстремальными, и произошедшее мотивирует меня как можно лучше выступать в будущем, чтобы этого больше никогда не повторилось. Хотя лучше будет, конечно же, если я окажусь на подиуме», – приводит слова спортсменки издание VG.