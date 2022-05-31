«Контакты остаются регулярными». Глава СБР Майгуров рассказал о взаимодействии с IBU
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что взаимодействие с Международным союзом биатлонистов (IBU) продолжается, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
«Контакты с международным союзом биатлонистов остаются регулярными. Только в этом месяце имел продолжительные беседы с генеральным секретарём IBU Никласом Карлссоном – по финансовым вопросам, с главой BIU Грегом Маккеной – по антидопинговой программе СБР. Они, кстати, с большим интересом следят за ходом предстоящих выборов президента», — рассказал Виктор Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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