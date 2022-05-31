Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Контакты остаются регулярными». Глава СБР Майгуров рассказал о взаимодействии с IBU

«Контакты остаются регулярными». Глава СБР Майгуров рассказал о взаимодействии с IBU
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что взаимодействие с Международным союзом биатлонистов (IBU) продолжается, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Контакты с международным союзом биатлонистов остаются регулярными. Только в этом месяце имел продолжительные беседы с генеральным секретарём IBU Никласом Карлссоном – по финансовым вопросам, с главой BIU Грегом Маккеной – по антидопинговой программе СБР. Они, кстати, с большим интересом следят за ходом предстоящих выборов президента», — рассказал Виктор Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона «Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона

Главные достижения белорусского биатлона. Он круче российского?

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022