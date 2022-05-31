Новый экипировщик избавит СБР от необходимости докупать форму

Компания ТС-СПОРТ стала официальным экипировщиком сборных России по биатлону. Соответствующее соглашение, рассчитанное до 2026 года, подписали сегодня, 31 мая, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и руководитель компании Дмитрий Савинский.
Новый экипировщик СБР является производителем спортивной одежды под брендом PROTEAM, а также эксклюзивным дистрибьютором на территории России шести европейских брендов спортивной одежды – Silvini, Alpine Pro, Kilpi, KinetiXx, Mico и Sportful.
«Мы благодарны компании ТС-СПОРТ, что они не побоялись в это непростое время пойти на заключение четырёхлетнего соглашения. Надеюсь, что наше партнёрство будет взаимовыгодным.
По сравнению с контрактом, который у нас действовал в предыдущем олимпийском цикле, условия для СБР улучшились. Раньше нам приходилось докупать часть экипировки, теперь экипировка будет предоставляться бесплатно в том же объёме. Летнюю форму наши спортсмены получат уже в июне», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.
Ранее экипировщиком СБР была компания KV+.
- 31 мая 2022
-
18:09
-
13:48
-
12:39
-
10:18
-
09:47
-
09:44
-
09:28
-
09:13
- 30 мая 2022
-
23:30
-
22:30
-
15:33
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59
-
13:51
-
08:19
- 25 мая 2022
-
17:39
-
17:29
-
15:41
-
12:10
-
09:57
- 24 мая 2022
-
18:28