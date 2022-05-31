Новый экипировщик избавит СБР от необходимости докупать форму

Компания ТС-СПОРТ стала официальным экипировщиком сборных России по биатлону. Соответствующее соглашение, рассчитанное до 2026 года, подписали сегодня, 31 мая, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и руководитель компании Дмитрий Савинский.

Новый экипировщик СБР является производителем спортивной одежды под брендом PROTEAM, а также эксклюзивным дистрибьютором на территории России шести европейских брендов спортивной одежды – Silvini, Alpine Pro, Kilpi, KinetiXx, Mico и Sportful.

«Мы благодарны компании ТС-СПОРТ, что они не побоялись в это непростое время пойти на заключение четырёхлетнего соглашения. Надеюсь, что наше партнёрство будет взаимовыгодным.

По сравнению с контрактом, который у нас действовал в предыдущем олимпийском цикле, условия для СБР улучшились. Раньше нам приходилось докупать часть экипировки, теперь экипировка будет предоставляться бесплатно в том же объёме. Летнюю форму наши спортсмены получат уже в июне», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Ранее экипировщиком СБР была компания KV+.