Матвей Елисеев впервые стал отцом
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Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев впервые стал отцом. У Елисеева и его жены Анны родился сын.
«Классное чувство, мне нравится. Сын сейчас по большей части ест и спит, поэтому основная нагрузка ложится на жену, но я всегда на подхвате. И тёща активно помогает, если надо. Мой распорядок дня пока не сильно изменился, но ночью сон теперь, конечно, не такой качественный. Правда, пока у меня тренировки неполноценные, это не особо на них влияет», — приводит слова Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, в декабре 2021 года Елисеев объявил о приостановке карьеры. В последний раз Матвей выходил на старт на Рождественской гонке в Рупольдинге (Германия).
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