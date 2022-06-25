В ЯНАО сообщили, что рекомендовали Максимову голосовать за Майгурова на выборах главы СБР

Глава Федерации биатлона Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Заколюкин рассказал, что советовал тренеру сборной России по стрельбе Максиму Максимову проголосовать за действующего президента Виктора Майгурова, однако сообщалось, что Максимов отдал голос за Алексея Нуждова.



«Я ещё не разбирался в этой ситуации. Пока ничего не могу сказать касательно того, за кого голосовал Максимов. Будем разбираться и потом собираться. Документа или соглашения, по которому нужно было голосовать за определённого человека, конечно, не было. Мы доверили Максимову сделать правильный выбор. Мы дали задание, чтобы он голосовал за действующее руководство», — сказал Заколюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.