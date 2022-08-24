Расписание чемпионата мира по летнему биатлону

25 августа стартует чемпионат мира по летнему биатлону — 2022, который пройдёт в Рупольдинге (Германия). Соревнования завершатся 28 августа. Представляем вашему вниманию расписание стартов.

Летний биатлон. Чемпионат мира – 2022. Расписание стартов (время – московское)



25 августа, четверг

Суперспринт, 4,5 км. Юниоры, мужчины (квалификация) – 11:15

Суперспринт, 4,5 км. Юниоры, женщины (квалификация) – 13:00

Суперспринт, 7,5 км. Юниоры, мужчины (финал) – 15:30

Суперспринт, 7,5 км. Юниоры, женщины (финал) – 16:45



26 августа, пятница



Суперспринт, 4,5 км. Мужчины (квалификация) – 11:30

Суперспринт, 4,5 км. Женщины (квалификация) – 13:15

Суперспринт, 7,5 км. Мужчины (финал) – 16:10

Суперспринт, 7,5 км. Женщины (финал) – 17:25



27 августа, суббота



Спринт, 7,5 км. Юниоры, мужчины – 11:00

Спринт, 6 км. Юниоры, женщины – 13:15

Спринт, 7,5 км. Мужчины – 15:45

Спринт, 6 км. Женщины – 18:00



28 августа, воскресенье



Гонка преследования, 10 км. Юниоры, мужчины – 12:00

Гала-масс-старт. Женщины − 14:00

Гала-масс-старт. Мужчины – 16:05

Гонка преследования, 7,5 км. Юниоры, женщины – 18:00