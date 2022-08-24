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Расписание чемпионата мира по летнему биатлону

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону
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25 августа стартует чемпионат мира по летнему биатлону — 2022, который пройдёт в Рупольдинге (Германия). Соревнования завершатся 28 августа. Представляем вашему вниманию расписание стартов.

Летний биатлон. Чемпионат мира – 2022. Расписание стартов (время – московское)

25 августа, четверг

Суперспринт, 4,5 км. Юниоры, мужчины (квалификация) – 11:15
Суперспринт, 4,5 км. Юниоры, женщины (квалификация) – 13:00
Суперспринт, 7,5 км. Юниоры, мужчины (финал) – 15:30
Суперспринт, 7,5 км. Юниоры, женщины (финал) – 16:45

26 августа, пятница

Суперспринт, 4,5 км. Мужчины (квалификация) – 11:30
Суперспринт, 4,5 км. Женщины (квалификация) – 13:15
Суперспринт, 7,5 км. Мужчины (финал) – 16:10
Суперспринт, 7,5 км. Женщины (финал) – 17:25

27 августа, суббота

Спринт, 7,5 км. Юниоры, мужчины – 11:00
Спринт, 6 км. Юниоры, женщины – 13:15
Спринт, 7,5 км. Мужчины – 15:45
Спринт, 6 км. Женщины – 18:00

28 августа, воскресенье

Гонка преследования, 10 км. Юниоры, мужчины – 12:00
Гала-масс-старт. Женщины − 14:00
Гала-масс-старт. Мужчины – 16:05
Гонка преследования, 7,5 км. Юниоры, женщины – 18:00

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