Антон Бабиков стал победителем спринта на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи с 25 по 28 августа. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 44,4 секунды, не допустив на огневых рубежах ни одного промаха. Второе место занял призёр Олимпийских игр – 2022 Эдуард Латыпов, отстав от победителя на 28,9 секунд (0+0). Тройку призёров замкнул Алексей Вагин, допустив одну осечку на стрельбе лёжа.
Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 10 км. Мужчины.
1. Антон Бабиков (Россия) – 23.44,4 (0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) + 28,9 (0+0)
3. Алексей Вагин (Россия) + 1.12,6 (1+0)
4. Антон Смольский (Беларусь) + 1.13,6 (2+0)
5. Карим Халили (Россия) + 1.24,2 (2+1)
Также сегодня будут разыграны награды в спринтерской гонке среди женщин. Начало соревнований – в 13:30 мск.
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