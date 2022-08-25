Эдуард Латыпов: были рекомендации отталкиваться от опыта и самочувствия

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о тренерских рекомендациях перед спринтерской гонкой на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи. Спортсмен финишировал вторым.
«Были рекомендации отталкиваться от опыта и самочувствия. Первые соревнования. Нужно было на первом кругу немного прицениться, как по самочувствию, в каком темпе идти. В принципе, я это и делал. Понимал уже на первом кругу, что не смогу показать сегодня максимальную скорость, и уже отталкивался от самочувствия», − передаёт слова Эдуарда Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
27 августа биатлонистов ожидает гонка преследования. Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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