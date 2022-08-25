«Я звёзд с неба не хватал никогда». Бабиков не стал называть себя талантливым биатлонистом

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что не считает себя талантливым биатлонистом, так как все его успехи были достигнуты за счёт трудолюбия. Сегодня, 25 августа, спортсмен одержал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.



«У меня нет талантов. Только если трудолюбие можно назвать талантом, то может быть. Но талант — это когда Эдик Латыпов приходит в биатлон в 16 лет и становится самым быстрым биатлонистом России. Вот талант! А я занимаюсь с 10 лет и звёзд с неба не хватал никогда. Я был плохим стрелком, не очень хорошим бегуном. Всё, чего я достиг — это благодаря трудолюбию. А талант — это когда в тебе сразу раскрывается огромный потенциал», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 10 км. Мужчины.



1. Антон Бабиков (Россия) – 23.44,4 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) + 28,9 (0+0)

3. Алексей Вагин (Россия) + 1.12,6 (1+0)

4. Антон Смольский (Беларусь) + 1.13,6 (2+0)

5. Карим Халили (Россия) + 1.24,2 (2+1)