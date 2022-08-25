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«Я звёзд с неба не хватал никогда». Бабиков не стал называть себя талантливым биатлонистом

«Я звёзд с неба не хватал никогда». Бабиков не стал называть себя талантливым биатлонистом
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Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что не считает себя талантливым биатлонистом, так как все его успехи были достигнуты за счёт трудолюбия. Сегодня, 25 августа, спортсмен одержал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«У меня нет талантов. Только если трудолюбие можно назвать талантом, то может быть. Но талант — это когда Эдик Латыпов приходит в биатлон в 16 лет и становится самым быстрым биатлонистом России. Вот талант! А я занимаюсь с 10 лет и звёзд с неба не хватал никогда. Я был плохим стрелком, не очень хорошим бегуном. Всё, чего я достиг — это благодаря трудолюбию. А талант — это когда в тебе сразу раскрывается огромный потенциал», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Антон Бабиков (Россия) – 23.44,4 (0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) + 28,9 (0+0)
3. Алексей Вагин (Россия) + 1.12,6 (1+0)
4. Антон Смольский (Беларусь) + 1.13,6 (2+0)
5. Карим Халили (Россия) + 1.24,2 (2+1)

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