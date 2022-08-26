«Аэрофлот» возместил ущерб российским биатлонисткам за поломанные палки

Бронзовый призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Анастасия Шевченко поблагодарила компанию «Аэрофлот» за возмещение ущерба от поломок инвентаря.
«Выражаем благодарность авиакомпании «Аэрофлот» за возмещение стоимости сломанного инвентаря биатлонисткам сборной России. В дальнейшем намерены пользоваться услугами авиакомпании», — написала Анастасия Шевченко в социальной сети.
Ранее биатлонистка сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки. Помимо Шевченко, ущерб понесли серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина), Анастасия Батманова и экс-лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова). Отметим, что все спортсменки готовятся к сезону-2022/2023 в группе Михаила Шашилова.
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