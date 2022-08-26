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«Аэрофлот» возместил ущерб российским биатлонисткам за поломанные палки

«Аэрофлот» возместил ущерб российским биатлонисткам за поломанные палки
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Бронзовый призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Анастасия Шевченко поблагодарила компанию «Аэрофлот» за возмещение ущерба от поломок инвентаря.

«Выражаем благодарность авиакомпании «Аэрофлот» за возмещение стоимости сломанного инвентаря биатлонисткам сборной России. В дальнейшем намерены пользоваться услугами авиакомпании», — написала Анастасия Шевченко в социальной сети.

Ранее биатлонистка сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки. Помимо Шевченко, ущерб понесли серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина), Анастасия Батманова и экс-лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова). Отметим, что все спортсменки готовятся к сезону-2022/2023 в группе Михаила Шашилова.

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