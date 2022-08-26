Анастасия Шевченко: тренер покупал палки на свои деньги, вернём ему полученную компенсацию
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Бронзовый призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала то, что авиакомпания «Аэрофлот» возместила ущерб от поломок инвентаря.
«Да, я могу подтвердить, что компания «Аэрофлот» возместила нам всю стоимость испорченного имущества. Во время перелёта было сломано пять пар палок. Хорошо, что Михаил Викторович Шашилов позже вылетал на сбор и Кубок Содружества в Сочи и успел купить палки на свои деньги. Естественно, полученную от авиакомпании компенсацию мы отдадим нашему тренеру», — сказала Анастасия Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Ранее биатлонистка сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки.
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