Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Шевченко: тренер покупал палки на свои деньги, вернём ему полученную компенсацию

Анастасия Шевченко: тренер покупал палки на свои деньги, вернём ему полученную компенсацию
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала то, что авиакомпания «Аэрофлот» возместила ущерб от поломок инвентаря.

«Да, я могу подтвердить, что компания «Аэрофлот» возместила нам всю стоимость испорченного имущества. Во время перелёта было сломано пять пар палок. Хорошо, что Михаил Викторович Шашилов позже вылетал на сбор и Кубок Содружества в Сочи и успел купить палки на свои деньги. Естественно, полученную от авиакомпании компенсацию мы отдадим нашему тренеру», — сказала Анастасия Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее биатлонистка сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки.

Новость по теме
«Аэрофлот» возместил ущерб российским биатлонисткам за поломанные палки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022