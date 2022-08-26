«Аэрофлот» объяснил, почему возместил ущерб российским биатлонисткам

Компания «Аэрофлот» объяснила, почему возместила российским биатлонисткам ущерб от поломок инвентаря.

Ранее биатлонистка Анастасия Шевченко сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четырёх спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки. Помимо Шевченко, ущерб понесли серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина), Анастасия Батманова и экс-лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова). Отметим, что все спортсменки готовятся к сезону-2022/2023 в группе Михаила Шашилова.

«Аэрофлот всегда активно поддерживал российский спорт. К сожалению, пассажир обратился в авиакомпанию не сразу после получения багажа. Мы детально изучили все обстоятельства, в результате чего установить однозначно факт повреждения спортивного инвентаря во время перевозки на рейсах авиакомпании не удалось. Однако, понимая важность непрерывного тренировочного процесса, мы решили возместить стоимость лыжных палок для наших спортсменок. Желаем успеха и новых побед!» — сообщила пресс-служба «Аэрофлота» специально для «Чемпионата».