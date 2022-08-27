Ирина Казакевич прокомментировала ситуацию с оставленными очками во время гонки

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала ситуацию с очками, оставленными во время гонки преследования на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи. Спортсменка финишировала пятой.

«Что случилось со стрельбой? Пока что сложно сказать. Лёжа очень долго стреляла, перестраховывалась. Наверное, это было ошибкой, потому что чем дольше ты находишься на рубеже, тем больше тебя начинает пробивать. Сегодня именно с этим режимом не справилась.



Оставленные очки? Когда надевала винтовку, зацепилась рукой за шлем. Очки стояли на шлеме. На самом деле, я запереживала, потому что, насколько знаю, когда оставляешь что-то на рубеже, за это дают штраф. Но у меня это было неумышленно. По камере видно, что я не специально их оставила. Надеюсь, что никаких штрафов за это не будет. Тяжело ли без очков? Едешь и не обращаешь на это внимания. Главное — не подъезжать близко ни к кому, потому что палками можно зацепить глаза», — передаёт слова Ирины Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.