Шевченко — о пасьюте: не получилось навязать борьбу Алимбековой, но всё ещё впереди!

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала второе место в пасьюте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Гонку выиграла белоруска Динара Алимбекова.
«Вчера тоже была гордость за себя и радость. Сегодня вдвойне радость, потому что я поняла, что реально могу бороться с такими сильными спортсменками. У меня это сегодня получилось. Немного не удалось навязать борьбу Динаре, но всё ещё впереди! Я сейчас смотрю на своё состояние, на свою ногу, считаю, что в данный момент у меня хорошая форма для летнего сезона. Надо на каждую гонку настраиваться. С каждой гонкой сил остаётся всё меньше. Будем отдельно настраиваться на масс-старт. Я очень рада, что у меня два серебра! Почувствовала, что сегодня было прохладнее. Солнце не так жарит. Сегодня трасса больше была в тени, поэтому бежалось легче», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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