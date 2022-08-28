Вагин — о хобби: играю в покер, обожаю рыбалку

Биатлонист Алексей Вагин рассказал о своих увлечениях. Спортсмен играет в покер и любит порыбачить.

«Я любитель покера. Играю только онлайн. Сейчас не так часто этим увлекаюсь, но раньше почти каждый день заходил, играл турниры на разных покер-румах. Это хобби моё, нравится. Наверное, у меня оно одинаково с рыбалкой. Рыбалку обожаю, без неё не могу.



Самую крупную рыбу не вспомню. В последнее время на рыбалке мы ловим максимум карасей, не больше 500 граммов. Такие места выбираем. Раньше и щук ловил, всякую разную рыбу. И с берега, и с лодки. Зимой не так часто был на рыбалке, но мне нравится осенью рыбачить. Приезжаем к родственникам, к родителям жены Екатерины, каждую осень вечером на лодке заезжаем с фонариком, с острогой. Щуки крупные такие. И острогой щуку… Кайф! Это деревня Санниково в Тобольском районе», – сказал Вагин в интервью пресс-службе СБР.

27 августа Алексей Вагин выиграл гонку преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.