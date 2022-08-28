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Карим Халили: буду смотреть Кубок мира зимой. Нельзя закрываться и не думать о соперниках

Карим Халили: буду смотреть Кубок мира зимой. Нельзя закрываться и не думать о соперниках
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили ответил, собирается ли следить за этапами Кубка мира – 2022/2023.

«За летним чемпионатом мира слежу только по результатам и аналитике. Кубок мира зимой, конечно, смотреть буду. Нельзя закрываться и не думать о соперниках», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. На данный момент достоверно неизвестно, допустит ли Международный союз биатлонистов (IBU) россиян до стартов. Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

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