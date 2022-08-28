Российская лыжница Наталия Шевченко рассказала, почему решилась на переход в биатлон.
«Что скрывать, не хотелось долгое время проводить на расстоянии с мужем. Был в голове вариант с переходом Алексея в сервис лыжной сборной, но там тяжеловато было бы пробиться в состав сервис-бригады. Но мне и хотелось попробовать себя в биатлоне, жизнь спортивная короткая. Да и сезон предстоит в России, время подходящее. Не получится – ничего страшного», — сказала Шевченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Шевченко – бывшая лыжница. Она тренировалась в группах Юрия Бородавко и Егора Сорина. В прошлом сезоне Наталья стала призёром молодёжного чемпионата мира в спринте. По окончании сезона она вышла замуж за тренера Алексея Шевченко и объявила о переходе в биатлон.
Полное интервью с Наталией Шевченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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