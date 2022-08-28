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«Давно от неё отписалась». Экс лыжница Шевченко – об отношениях с Вероникой Степановой

«Давно от неё отписалась». Экс лыжница Шевченко – об отношениях с Вероникой Степановой
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала об отношениях с лыжницей Вероникой Степановой.

«Мы со Степановой раньше общались только на уровне сокомандниц, привет-привет, пока-пока. Подругами мы никогда не были. Да Веронике, как мне кажется, особо не нужно и не интересно близкое общение с теми, кто с ней в команде.

Я уже давно отписалась от Вероники в соцсетях. Слишком часто она мелькала в ленте новостей, мне это надоело. Мне не интересно то, чем она занимается. Если ей нравится, я только рада, пусть занимается. Лишь бы это основной работе не мешало. Люди взрослеют, взгляды и мышление становятся другими», — сказала Шевченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Наталией Шевченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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