«В лыжах проще». Экс-лыжница сборной Шевченко рассказала, как учится стрельбе в биатлоне

«В лыжах проще». Экс-лыжница сборной Наталия Шевченко рассказала, как учится стрельбе в биатлоне.
«Стрельба довольно неплохо у меня получается, лёжка получше, чем стойка. Это объяснимо: нужно проводить очень много холостого тренажа, чтобы мышцы привыкли. Но в целом тяжёлая работа. Расстраиваюсь, когда не получается. В этом плане в лыжах попроще – вшпарил со старта и терпи!» — сказала Шевченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Шевченко – бывшая лыжница. По окончании прошлого сезона она вышла замуж за тренера Алексея Шевченко и объявила о переходе в биатлон. Спортсменка заняла вторые места в спринте и гонке преследования на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который прошел в Сочи.
Полное интервью с Наталией Шевченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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